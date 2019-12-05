«Тоттенхэм» разгромил «Бернли» в АПЛ благодаря дублю Кейна

Матч 16-го тура чемпионата Англии Тоттенхэм Бернли завершился со счетом 5:0. Дублем в этой игре отметился Гарри Кейн, открыв счет на четвертой минуте и забив четвертый гол шпор на 54-й.