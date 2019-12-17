НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Бавария» и «Боруссия» Д одержали крупные победы в БундеслигеАлександр Шлеменко быстро победил Дэвида БранчаГинер успокоил болельщиков с переходом ЦСКА к госкомпанииВратарь сборной Финляндии Туохимаа забил шведам броском через всю площадкуРоссийские биатлонистки стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира«Бавария» и «Боруссия» Д одержали крупные победы в БундеслигеВ матче 15-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» разгромила бременский «Вердер» со счётом 6:1. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».рекламаРоссийские хоккеисты обыграли Чехию по буллитам на Кубке Первого каналаСборная России по хоккею обыграла команду Чехии на Кубке Первого канала. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщает корреспондент «Ленты.ру».Логинов завоевал серебро в пасьюте, уступив лишь Йоханнесу БеНорвежский биатлонист Йоханнес Бе одержал победу в гонке преследования на 2-м этапе Кубка мира в Хохфильцене.Загитова остается в сборной России по фигурному катаниюОлимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова остается в составе сборной России, рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков ТАСС.Эномото нанес Штыркову первое поражение в карьере на турнире RCCРоссийский боец Иван Штырков в со-главном бою турнира RCC 7 в Екатеринбурге проиграл швейцарцу Ясубеу Эномото в весовой категории до 85 кг. 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Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Флорида — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир В группе Тутберидзе обвинили Плющенко в попытках купить готовых спортсменовТренерский штаб российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе обратился к любителям этого вида спорта с комментарием по поводу решения олимпийской чемпионки Алины Загитовой временно приостановить карьеру.рекламаТренер сборной Чехии по хоккею прокомментировал санкции WADA в отношении РоссииГлавный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига высказал мнение о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Давосе, Ретивых — пятыйНорвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Он обогнал в финишном створе француза Люка Шанава на 0,05 секунды.Милош Ржига: В Братиславе ваш игрок попался на чем-то. Мы могли бы сказать, что нам принадлежат те медалиГлавный тренер сборной Чехии Милош Ржига после матча Кубка Первого канала против России (3:4 Б) высказал мнение по поводу санкций ВАДА в отношении России. — Слышали о решении ВАДА насчет России?