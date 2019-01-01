Источник: защитник сборной России Никита Зайцев планирует получить канадское гражданство

Как утверждает его бывшая жена Маргарита Готовцева, они с экс-супругом планировали стать гражданами Канады еще три года назад. Позже она отказалась от этой идеи, в отличие от Зайцева.