У клубов АПЛ самая большая выручка за 2018 год. Ла Лига — третья, РПЛ — шестая

УЕФА опубликовала экономический отчет по итогам 2018 финансового года. По его информации, выручка клубов английской Премьер-лиги составила более 5,4 млрд евро, что является лучшим показателем в Европе.