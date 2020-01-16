«Ты старый, поэтому последний». Малышко — о том, как принималось решение о его судьбе в сборной

Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал, как принималось решение о его судьбе в сборной России. — Сначала была информация, что тренеры сохраняют декабрьский вариант.