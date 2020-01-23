Фабьен Клод посвятил бронзу на этапе КМ по биатлону пропавшему отцу

Французский биатлонист Фабьен Клод, занявший третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Словении, посвятил эту бронзу своему отцу Жилю Клоду, который пропал в Канаде.