НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемБакаев назвал сборы в ОАЭ самыми сложнымиЛасицкене может подать многомиллионный иск к ВФЛАСерроне могут запретить проводить бои в течение полугодаВ FISU отреагировали на назначение Матыцина министром спорта РоссииКонор поднялся на две позиции в общем рейтинге UFC, Аскаров стал шестым в наилегчайшем дивизионеБакаев назвал сборы в ОАЭ самыми сложными«Спартак» пробудет в Абу-Даби до 24 января 2020 года.рекламаКрайинович упирался только во втором сете – Федерер был намного сильнееБез шансов для серба.Агент Кокорина опроверг переход футболиста из «Зенита» в «Сочи»Отчим и агент футболиста Кирилл Логинов заявил, что на данный момент Кокорин после тренировки «лежит в горизонтальном положении» и не собирается в «Сочи».«Рубин» объявил о переходе Солтмурада Бакаева. «Спартак» имеет право обратного выкупа игрокаПолузащитник Солтмурад Бакаев стал игроком «Рубина». Казанский клуб подписал соглашение с 20-летним футболистом на пять лет. Игрок уже присоединился к команде на сборе в Турции.Алиев и Даниелян идут в числе лидеров на ЧЕ после короткой программыРоссийский фигурист Дмитрий Алиев идет вторым после короткой программы на чемпионате Европы в Австрии, его соотечественник Артур Даниелян - третьим.Шомуродов, Норманн и Глебов продлили контракты с «Ростовом»Футбольный клуб «Ростов» продлил контракты с нападающим Элдором Шомуродовым, а также с полузащитниками Матиасом Норманном и Данилом Глебовым. Соглашения рассчитаны на пять лет, сообщают в клубе.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер— : —Вест ХэмНачало в 14:30Чемпионат АнглииТоттенхэм— : —Норвич СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед— : —БернлиНачало в 15:15Кубок Испании1/16 ФиналаЭльче— : —Атлетик БильбаоНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаИбица— : —БарселонаНачало в 13:00Еще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус— : —РомаНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша3 : 2АланьяспорЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаГезтепе2 : 2АнтальяспорЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаТретьяк: IIHF примет участие в споре между WADA и РУСАДА в качестве третьей стороныМОСКВА, 19 января. / Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/.НХЛ. Записи матчейМиннесота — Детройт Яндекс.Эфир Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир