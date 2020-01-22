«Рубин» объявил о переходе Солтмурада Бакаева. «Спартак» имеет право обратного выкупа игрока

Полузащитник Солтмурад Бакаев стал игроком «Рубина». Казанский клуб подписал соглашение с 20-летним футболистом на пять лет. Игрок уже присоединился к команде на сборе в Турции.