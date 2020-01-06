Клебо рассказал при каких условиях мог выиграть у Большунова

Норвежский лыжник обладатель Кубка Мира Йоханне Хесфлот Клебо прокомментировал свое выступление в многодневке «Тур де Ски», где он стал третьим в общем зачете.