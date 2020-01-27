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Подколзин вошел в состав сборной России на этап Еврохоккейтура

Серебряные призеры молодежного чемпионата мира 2020 года Василий Подколзин, Григорий Денисенко и Александр Романов вошли в состав сборной России по хоккею для участия в третьем этапе Евротура - Шведских играх, сообщается на сайте Федерации хоккея России.

Двадцать тысяч рублей: Василий Уткин озвучил мизерную зарплату Кокорина в «Зените»

Известный журналист и спортивный блогер Василий Уткин прокомментировал ситуацию с Александром Кокориным и его пока не состоявшимся переходом из «Зенита» в ФК «Сочи».

«Русские выигрывают»: Навка ответила на критику фигуристов

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала заявление немецкого спортивного чиновника, раскритиковавшего российских фигуристов после победы на чемпионате Европы, сообщает газета «Взгляд».
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Малышко и Бабиков не отобрались на чемпионат Европы

На 6 этапе Кубка России в Ижевске предполагаемый кандидат на ЧЕ Дмитрий Малышко показал пятый результат (+27,5), Антон Бабиков - седьмой (+47,1), оба пропустят предстоящие соревнования в Европе.На первом месте допустивший два промаха биатлонист из команды ХМАО-Югры Петр Пащенко (26.48,1). На втором месте его земляк Дмитрий Иванов (+10,2), именно он выполнил критерии отбора на грядущий чемпионат Европы.Чемпионат Европы пройдет с 26 февраля — 1 марта в эстонском Отепя.