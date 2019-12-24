Первый канал отменил трансляцию командного спринта на Кубке мира по лыжам из-за того, что россияне не вышли в финал

Первый канал отменил трансляцию командного спринта на Кубке мира по лыжам из-за того, что россияне не вышли в финал. Прямая трансляция гонки была запланирована на 13.00 по московскому времени.