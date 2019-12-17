Выиграла все, что можно было: фигуристка Загитова прекратила спортивную карьеру

Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова решила прекратить спортивную карьеру, потому что у нее пропало желание выходить на лед, заявила спортсменка в эфире Первого канала.