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Путин назвал решение WADA по России противоречащим Олимпийской хартии

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на 4 года от спортивных мероприятий противоречит Олимпийской хартии, заявил на пресс-конференции по итогам «нормандского» саммита президент РФ Владимир Путин.

Вальверде объяснил отсутствие Месси в заявке на матч против «Интера» в ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде объяснил отсутствие нападающего каталонцев Лионеля Месси в заявке на завершающий матч группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера».
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Дмитрий Васильев – о решении ВАДА: Очередная попытка уничтожить Россию. Слова Баха можно выкинуть на помойку

Дмитрий Васильев последователен. Позиция двукратного олимпийского чемпиона не меняется, чтобы не происходило. После бана России от ВАДА он был в интервью «Спорту День за Днем» также резок, как и прежде.

НХЛ. Записи матчей

Колорадо — Калгари
Яндекс.Эфир
Оттава — Бостон
Яндекс.Эфир
Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
Вашингтон — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:35:10
Эдмонтон — Баффало
Яндекс.Эфир
02:44:58
Чикаго — Аризона
Яндекс.Эфир
02:39:20
Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:29:25
Флорида — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:41:45
Виннипег — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:41:21
Калгари — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:32:49
Даллас — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:41:05
Нэшвилл — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:21:45
Бостон — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:39:00
Каролина — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:40:05
Детройт — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:38:50
Тампа-Бэй — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:41:00
Сент-Луис — Торонто
Яндекс.Эфир
02:35:05
Флорида — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:49:30
Ванкувер — Баффало
Яндекс.Эфир
02:44:30
Филадельфия — Оттава
Яндекс.Эфир
02:47:02
Анахайм — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:36:52
Эдмонтон — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:46:20
Нью-Джерси — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:36:30
Питтсбург — Аризона
Яндекс.Эфир
02:32:12
Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:41:36
Калгари — Баффало
Яндекс.Эфир
02:47:19
Даллас — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:36:37
Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:39:11
Бостон — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:41:59
Нью-Йорк Айлендерс — Вегас
Яндекс.Эфир
02:39:11
Филадельфия — Аризона
Яндекс.Эфир
02:53:42
Каролина — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:46:46
Монреаль — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:33:44
Тампа-Бэй — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:38:28
Лос-Анджелес — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:40:48
Эдмонтон — Оттава
Яндекс.Эфир
02:35:09
Питтсбург — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:38:36
Торонто — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:27:00
Сан-Хосе — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:51:00
Ванкувер — Оттава
Яндекс.Эфир
02:46:19
Виннипег — Даллас
Яндекс.Эфир
02:51:12
Нэшвилл — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:27:09
Филадельфия — Торонто
Яндекс.Эфир
02:40:10
Нью-Джерси — Вегас
Яндекс.Эфир
02:59:45
Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:34:32
Флорида — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:30:09
Коламбус — Аризона
Яндекс.Эфир
02:37:44
Бостон — Каролина
Яндекс.Эфир

Песков назвал личным мнением призыв Толстого бойкотировать ОИ

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который призвал бойкотировать Олимпийские игры 2020 года после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
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РУСАДА ждет решительных действий от Путина после отстранения России

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал решение Исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принять рекомендации комитета по соответствию агентства и на 4 года отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях.