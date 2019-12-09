Дмитрий Васильев – о решении ВАДА: Очередная попытка уничтожить Россию. Слова Баха можно выкинуть на помойку

Дмитрий Васильев последователен. Позиция двукратного олимпийского чемпиона не меняется, чтобы не происходило. После бана России от ВАДА он был в интервью «Спорту День за Днем» также резок, как и прежде.