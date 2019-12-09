Плющенко пробил заливочную трубку во время ледового шоу в Румынии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оказался в комичной ситуации во время выступления на ледовом шоу в Румынии. В концовке программы он пробил коньком трубку для заливки льда.