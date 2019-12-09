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«Лион» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 3.8) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 10 декабря 2019 года

«Лион» «Лион» свой стартовый поединок группового этапа ЛЧ свел вничью. На своей территории он поделил очки с «Зенитом» (1:1), отыгравшись в начале второго тайма с пенальти.
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Оттава — Бостон
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02:34:46
Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс
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02:46:23
Вашингтон — Коламбус
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02:35:10
Эдмонтон — Баффало
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02:44:58
Чикаго — Аризона
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02:39:20
Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс
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02:29:25
Флорида — Сан-Хосе
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02:41:45
Виннипег — Анахайм
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02:41:21
Калгари — Лос-Анджелес
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02:32:49
Даллас — Нью-Йорк Айлендерс
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02:41:05
Нэшвилл — Нью-Джерси
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02:21:45
Бостон — Колорадо
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02:39:00
Каролина — Миннесота
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02:40:05
Детройт — Питтсбург
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02:38:50
Тампа-Бэй — Сан-Хосе
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02:41:00
Сент-Луис — Торонто
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02:35:05
Флорида — Коламбус
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02:49:30
Ванкувер — Баффало
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02:44:30
Филадельфия — Оттава
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02:47:02
Анахайм — Вашингтон
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02:36:52
Эдмонтон — Лос-Анджелес
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02:46:20
Нью-Джерси — Чикаго
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02:36:30
Питтсбург — Аризона
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02:32:12
Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль
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02:41:36
Калгари — Баффало
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02:47:19
Даллас — Виннипег
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02:36:37
Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:39:11
Бостон — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:41:59
Нью-Йорк Айлендерс — Вегас
Яндекс.Эфир
02:39:11
Филадельфия — Аризона
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02:53:42
Каролина — Сан-Хосе
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02:46:46
Монреаль — Колорадо
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02:33:44
Тампа-Бэй — Миннесота
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02:38:28
Лос-Анджелес — Вашингтон
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02:40:48
Эдмонтон — Оттава
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Питтсбург — Сент-Луис
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02:38:36
Торонто — Колорадо
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02:27:00
Сан-Хосе — Вашингтон
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02:51:00
Ванкувер — Оттава
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02:46:19
Виннипег — Даллас
Яндекс.Эфир
02:51:12
Нэшвилл — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:27:09
Филадельфия — Торонто
Яндекс.Эфир
02:40:10
Нью-Джерси — Вегас
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02:59:45
Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс
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02:34:32
Флорида — Миннесота
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Коламбус — Аризона
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02:37:44
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Плющенко пробил заливочную трубку во время ледового шоу в Румынии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оказался в комичной ситуации во время выступления на ледовом шоу в Румынии. В концовке программы он пробил коньком трубку для заливки льда.
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Хоккеист Фетисов отреагировал на отстранение российских спортсменов от соревнований: «У тещи слезы льются»

Легендарный российский хоккеист Вячеслав Фетисов прокомментировал решение WADA по отстранению российских спортсменов от крупнейших соревнований на четыре года.

Татьяна Тарасова прокомментировала отстранение России от соревнований решением WADA

Легендарный тренер Татьяна Тарасова, воспитавшая фигуристов - олимпийских чемпионов, прокомментировала отстранение России от соревнований решением Всемирного антидопингового агентства - WADA.