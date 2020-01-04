Джошуа выразил желание боксировать с Усиком

Несколько дней назад промоутер Эдди Хирн рассказал о планах на 2020 год, среди которых отметил возможный бой между Александром Усиком и чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.