Шведские вундеркинды выбили Чехию с МЧМ. В полуфинале Россия сыграет с рекордсменом турнира

В матче Швеция — Чехия должен был определиться соперник сборной России в полуфинале. По регламенту нынешнего молодежного чемпионата мира на следующей стадии будет перепосев по рейтингу.