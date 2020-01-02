НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем23-летний игрок «Генгама» погиб в ДТПХолленштайн и Аскаров признаны лучшими игроками матча 1/4 финала МЧМ Швейцария — Россия«Йокерит» – СКА: прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 19/20Энтони Джошуа хочет провести еще 15 поединковКонор МакГрегор может заменить Фергюсона в поединке с Хабибом23-летний игрок «Генгама» погиб в ДТПНападающий «Генгама» Натаэль Джулен погиб в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба клуба. По информации L’Equipe, игрок возвращался с тренировки и не справился с управлением.рекламаШведские вундеркинды выбили Чехию с МЧМ. В полуфинале Россия сыграет с рекордсменом турнираВ матче Швеция — Чехия должен был определиться соперник сборной России в полуфинале. По регламенту нынешнего молодежного чемпионата мира на следующей стадии будет перепосев по рейтингу.Ковальчук стал игроком «Монреаль Канадиенс»Российский форвард Илья Ковальчук заключил соглашение с «Монреалем», который выступает в НХЛ. Срок контракта с 36-летним форвардом рассчитан до конца нынешнего сезона.Российский нападающий Кузнецов помог «Вашингтону» одержать победу над «Каролиной»Команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Каролину» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Брянский лыжник Большунов стал третьим в масс-старте на «Тур де Ски»На продолжающейся знаменитой лыжной многодневке «Тур де Ски» сегодня, 3 января состоялся мужской масс-старт классическим стилем на 15 км. Возглавляющий общий зачет брянский лыжник Александр Большунов стал третьим.СКА потерпел крупнейшее поражение в матче КХЛПетербургский СКА потерпел крупнейшее поражение в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Клуб проиграл финскому «Йокериту» в Хельсинки со счетом 6:0.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВаленсия— : —ЭйбарНачало в 07:00Чемпионат ИспанииХетафе— : —РеалНачало в 10:00Чемпионат ИспанииАтлетико— : —ЛевантеНачало в 12:30Еще 1Кубок Англии1/32 ФиналаБирмингем— : —БлэкбернНачало в 07:31Кубок Англии1/32 ФиналаБернли— : —Питерборо ЮнайтедНачало в 07:31Еще 18Кубок Франции1/32 ФиналаФабрег— : —ПарижНачало в 07:00Кубок Франции1/32 ФиналаНьор— : —Сен-ПьерруазНачало в 07:00Еще 15Чемпионат ПортугалииАвеш— : —Санта-КлараНачало в 10:30Еще 3Весь футболрекламаИбрагимович забил в первом же матче за «Милан»Шведский футболист Златан Ибрагимович записал на свой счет первый гол за итальянский "Милан" спустя день после подписания контракта с "россонери".НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Бенито стал частью киевского «Динамо»Полузащитник российского «Тамбова» Олабиран Муйива, также известный как Бенито, перешел в киевское «Динамо». Его трансфер подтвердил Дмитрий Селюк – агент нигерийского футболиста.рекламаДаниил Медведев: «Очень рад, что помог России обыграть Италию»Теннисист сборной России Даниил Медведев прокомментировал победу над итальянцем Фабио Фоньини (1:6, 6:1, 6:3) во второй встрече матча группового этапа командного турнира ATP Cup.