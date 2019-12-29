Интервью с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком

Итоги года от тренера-чемпиона. Когда-то Сергей Семак был первым в истории гостем редакции «Чемпионата», ещё в старом офисе. С тех пор прошло более 10 лет, и у Сергея в жизни случилось миллион событий.