На этапе Кубка мира в Дрездене состоится лыжный спринт

В Дрездене (Германия) стартует очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. Сегодня, 11 января, состоятся мужской и женский спринты. Четвертьфиналы начнутся в 15:30 по московскому времени.