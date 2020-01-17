Источник: организатором нападения на экс-футболиста Ковачевича мог быть бывший одноклубник

Греческая полиция предполагает, что за нападением на бывшего футболиста «Олимпиакоса» Дарко Ковачевича мог стоять его бывший партнёр по команде Рауль Браво, подозреваемый в организации договорных матчей.