Панарин пропустит Матч звезд НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не примет участие в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы. Об этом в среду, 22 января, сообщается на сайте лиги.