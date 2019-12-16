Панарин забросил 20-ю шайбу в сезоне, забив в 5-й игре подряд. У него 43 очка в 33 матчах

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол в матче чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (2:5). Россиянин продлил результативную серию (7+2) до 5 игр, забив при этом в каждом из этих матчей.