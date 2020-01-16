НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемПолузащитник «Краснодара» Намли перешел в аренду в «Колорадо»«Партер не приговор» – «сумасшедший» нокаут американского бойцаСМИ: Футболиста московского «Динамо» экстренно госпитализировали в МосквеВолейболистки «Минчанки» снова снялись в одном белье – эту команду невозможно не любитьТрипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Сакраменто» в НБАПолузащитник «Краснодара» Намли перешел в аренду в «Колорадо»Футбольный клуб «Краснодар» достиг соглашения с «Колорадо Рэпидз» об аренде Юнеса Намли.рекламаСМИ: Головин восстановится к следующему матчу «Монако»По информации медиа, полузащитник «Монако» Александр Головин избежал серьезного повреждения в матче лиги 1 против «ПСЖ».«Тренеры говорят, что я похоронил эстафеты – это выглядит как слив». Резкое интервью Малышко после вылета из сборнойЗа пару месяцев до 33-летия Дмитрий Малышко – самый возрастной и статусный биатлонист среди тех, кто еще претендует на попадание в сборную России.Очередная нервная победа хоккеистов новосибирской «Сибири»В матче чемпионата КХЛ между новосибирской «Сибирью» и хабаровским «Амуром» вничью, 1:1, закончилось и основное, и дополнительное время. Судьба победы полностью зависела от серии буллитовМедведев, Хачанов и Рублёв узнали соперников на Australian OpenВ Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.Хави объяснил отказ возглавить «Барселону»Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави рассказал, почему отказался от предложения стать новым наставником «Барселоны». — Предложение от руководства «Барселоны» я действительно получал.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Италии1/8 ФиналаПарма— : —РомаНачало в 15:15Кубок Франции1/16 ФиналаПо— : —БордоНачало в 14:55Кубок Турции1/8 ФиналаАнтальяспор— : —ГезтепеНачало в 10:00Кубок Турции1/8 ФиналаТрабзонспор— : —ДенизлиспорНачало в 12:30Весь футболрекламаКовальчук пасует не глядя! В «Монреале» ему хорошо, но нужно думать об обмене?Брайан Раст был прав — у русских действительно глаза на затылке.НХЛ. Записи матчей02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир ВИДЕО: Пресс-конференция Конора МакГрегора и Дональда Серроне перед UFC 246 на русскомВ Лас-Вегасе прошла пресс-конференция перед большим турниром UFC 246. Главными действующими лицами мероприятия стали Конор МакГрегор и Дональд Серроне. Бойцы выступят в главном событии UFC 246.рекламаРоссийские клубы потратили на зарплаты футболистам более 500 миллионов евроСовокупная выручка футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) составила в 2018 году 752 миллиона евро. Об этом говорится в отчете УЕФА.