Шахов о дебюте Лунина за Овьедо

Заместитель главного редактора еженедельника «Футбол» Андрей Шахов прокомментировал дебют голкипера сборной Украины и мадридского «Реала» Андрея Лунина за «Овьедо», где футболист будет выступать на правах аренды, против «Альмерии» (0:2). «Весь матч инициативой владели подопечные Гути, и „Овьедо“ ни разу не пробил в створ.