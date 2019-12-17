Мораес продлил контракт с «Шахтером»

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Он поступил не по-спортивному»Американец Лопес нокаутировал Комми и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весеМораес продлил контракт с «Шахтером»«Шахтер» продлил контракт с нападающим Жуниором Мораесом до 2021 года, об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.32-летний футболист перешел в «Шахтер» на правах свободного агента в июле 2018 года.⚡ Жуниор Мораес остается в «Шахтере»! ⚒Клуб продлил контракт с нападающим до конца 2021 года.Узнайте другие подробности: https://t.co/RzExf3PJDf. pic.twitter.com/sNoRxwpWFe— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 15, 2019рекламаПлющенко усомнился в тренерском таланте ТутберидзеОлимпийский чемпион в мужском одиночном фигурном катании Евгений Плющенко усомнился в тренерском таланте российского тренера Этери Тутберидзе.Экхофф выиграла гонку преследования в Хохфильцене, Миронова остановилась в шаге от топ-10Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф стала победительницей женской гонки преследования на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.Российские гандболистки выиграли бронзовые награды чемпионата мираВ Японии близится к завершению чемпионат мира по гандболу среди женщин. В матче за третье место российские спортсменки со счетом 33:28 победили команду Норвегии.Видео: российский боец Петр Ян заставил истекать кровью легенду UFCРоссийский боец смешанных единоборств Петр Ян одержал победу нокаутом над легендой UFC - американцем Юрайем Фейбером. Турнир проходил в Лас-Вегасе.Ледовая площадка «Газпром Арены» в матче России и Финляндии будет иметь канадские размерыВ заключительном матче российского этапа Евротура между сборными России и Финляндии на «Газпром Арене» будет установлен «канадский» размер площадки.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон— : —ТоттенхэмНачало в 09:00Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед— : —ЭвертонНачало в 09:00Чемпионат АнглииАрсенал— : —Манчестер СитиНачало в 11:30Чемпионат ИспанииСельта1 : 0МальоркаИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииХетафе2 : 0ВальядолидЗавершёнЕще 3Чемпионат ГерманииВольфсбург— : —Боруссия (Менхенгладбах)Начало в 09:30Чемпионат ГерманииШальке-04— : —АйнтрахтНачало в 12:00Чемпионат ИталииВерона3 : 3ТориноЗавершёнЕще 5Весь футболреклама«Ваш игрок попался, мы могли бы сказать, что это наши медали». Тренер сборной Чехии — жестко о ВАДА и РоссииГлавный тренер сборной Чехии Милош Ржига после матча Кубка Первого канала против России (3:4 Б) ответил на вопрос о санкциях ВАДА в адрес российского спорта.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Йохауг выиграла гонку на 10 км в Давосе, россиянки не попали в топ-10Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км в рамках третьего этапа Кубка мира в Давосе.реклама