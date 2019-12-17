Мораес продлил контракт с «Шахтером»

«Шахтер» продлил контракт с нападающим Жуниором Мораесом до 2021 года, об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.32-летний футболист перешел в «Шахтер» на правах свободного агента в июле 2018 года.⚡ Жуниор Мораес остается в «Шахтере»! ⚒Клуб продлил контракт с нападающим до конца 2021 года.Узнайте другие подробности: https://t.co/RzExf3PJDf. pic.twitter.com/sNoRxwpWFe— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 15, 2019