Вяльбе о лидерстве Большунова в Кубке мира: «Клэбо раньше времени руки не опустит. Он будет бороться дальше»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление Александра Большунова и Натальи Непряевой в гонках преследования классическим стилем на этапе Кубка мира в Нове Место.