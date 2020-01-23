НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемКлопп повторит достижение Моуринью: прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»Отец Фабьена Клода без вести пропал в горах КанадыЧемпионка мира будет определена в последней партии матча между Цзюй Вэньцзюнь и ГорячкинойЗагитова продемонстрировала сумасшедший шпагатМатвей Мичков: «Лучший снайпер? Главное — первое место»Клопп повторит достижение Моуринью: прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»Вулверхэмптон остается командой, сыгравшей больше всех матчей в Англии. С учетом ранней квалификации в Лиге Европы волки провели уже 40 матчей в сезоне.рекламаРоссиянин Дмитрий Алиев стал чемпионом Европы по фигурному катанию20-летний уроженец Ухты, чемпион России этого сезона Дмитрий Алиев выиграл первенство Европы.Перед игрой с «Ак Барсом» уфимский «Салават Юлаев» размялся на «Адмирале»Кубок Гагарина — главный трофей российского хоккея — в этом сезоне пока далек от уфимского «Салавата Юлаева».Три больших нападающих на трансферном рынке РПЛ. Кто из них круче?Соболев, Комличенко и Боженик. Среди потенциальных работодателей – ЦСКА, «Динамо», «Рубин» и, возможно, «Спартак» с «Локомотивом».«Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ"Ливерпуль" одолел "Вулверхэмптон" в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Ливерпуля".Cверхтриумфальный камбэк Бё – Фуркад отстрелял чисто и все равно проиграл ЙоханнесуНорвежец выиграл первую же гонку после рождения сына.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииОсасуна— : —ЛевантеНачало в 15:00Чемпионат ГерманииБоруссия (Дортмунд)— : —КельнНачало в 14:30Чемпионат ИталииБрешиа— : —МиланНачало в 14:45Чемпионат ФранцииНицца— : —РеннНачало в 14:45Весь футболрекламаРоссийские ватерполистки вышли в полуфинал чемпионата ЕвропыЖенская сборная России обыграла команду Италии в четвертьфинале чемпионата Европы по водному поло, который проходит в Будапеште.Серена Уильямс выбыла из борьбы на Australian OpenАмериканская теннисистка Серена Уильямс не смогла преодолеть барьер третьего раунда Открытого чемпионата Австралии, проиграв китаянке Цзян Ван, - 4/6, 7/6(2), 5/7. Поединок продлился 2 часа 41 минуту.реклама