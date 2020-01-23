Клопп повторит достижение Моуринью: прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»

Вулверхэмптон остается командой, сыгравшей больше всех матчей в Англии. С учетом ранней квалификации в Лиге Европы волки провели уже 40 матчей в сезоне.