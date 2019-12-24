Жесточайшая конкуренция, молодость и ультрасложность: куда движется фигурное катание

За фигуристкой Алиной Загитовой, решившей приостановить участие в соревнованиях, на лед выходят все более молодые и хрупкие девочки, работа у которых, как говорят, как у сталеваров.