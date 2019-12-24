Новости дня на Nevasport: Миронова — четвёртая в спринте, Надаль в финале турнира в Абу-Даби

Ни дня без спорта — это относится и к пятнице. Двух секунд не хватило Светлане Мироновой, чтобы добыть медали на Кубке мира в Анси, в Петербурге стартовал традиционный турнир по плаванию «Кубок Сальникова-2019», определились финалисты выставочного теннисного турнира в Абу-Даби.