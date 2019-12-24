Миронова в спринте стартует первой из россиянок

Светлана Миронова первой из биатлонисток сборной России начнёт спринтерскую гонку на 7,5 км. Женщины стартуют на третьем этапе Кубка мира во французском Анси 20 декабря в 16.15 по мск.