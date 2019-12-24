Ретивых, Большунов и Краснов преодолели квалификацию спринта на этапе Кубка мира в Планице

Завершилась квалификация спринта свободным стилем у мужчин на четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в словенской Планице. Лучшее время показал француз Люка Шанава — 2.10,91.