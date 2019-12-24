Русские биатлонистки вне топ-10 в преследовании в Анси. Хотя Куклина стреляла идеально

Светлану Миронову уже короновали в качестве нового лидера сборной России. Она старается быть максимально близко к подиуму в каждой гонке. Но есть всегда какие-то препятствия.