Боец ММА проиграл бой за 9 секунд, не пропустив ни одного удара

Боснийский боец смешанных единоборств Ади Дуракович проиграл свой бой за девять секунд, хотя его соперник аргентинец Франсиско Баррио не нанёс ни одного удара.