Бывший начальник ЦСКА покинул клуб из-за разногласий с Бабаевым

Бывший начальник ЦСКА Сергей Якунчиков рассказал, из-за чего покинул московский клуб. — Что все-таки произошло в Краснодаре и что вынудило вас покинуть ЦСКА? — У меня случился нервный срыв.