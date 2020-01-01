Жена Икарди: «Интуиция подсказала, что Мауро нужно покинуть Италию»

Президент UFC: возможно, что Фергюсон побьет Хабиба, если нет – то Конор получит бой с Нурмагомедовым

«Тони заслужил этот бой с Хабибом. Мы старались организовать его четыре раза, но он срывался по различным причинам. Надеюсь, что в этот раз он состоится.