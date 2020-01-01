Сигурдссон покинул «Ростов»

«Ростов» объявил об уходе защитника Рагнара Сигурдссона. Клуб и 33-летний исландец договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Сигурдссон перешел в «Ростов» в январе 2018 года.