Простите, если сможете: мужская сборная России не выступит на третьих подряд Олимпийских играх

Это стало понятно после того как сборные Дании и Венгрии в рамках чемпионата Европы по мужскому гандболу, который проходит одновременно в Швеции, Австрии и Норвегии, сыграли вничью (24:24).