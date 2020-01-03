НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемУсманов: думаю об инвестициях в «Эвертон»Сборная США по футболу отменила тренировочный сбор в КатареДмитрий Селюк: «Подарил бы большинству спортивных директоров клубов РПЛ очки с диоптриями»Туктамышева подвела итоги 2019 годаЭнтони Джошуа хочет провести еще 15 поединковУсманов: думаю об инвестициях в «Эвертон»Российский бизнесмен Алишер Усманов, ранее владевший долей в лондонском «Арсенале», заявил, что готов финансировать другой английский клуб — «Эвертон».рекламаСтало известно точное время начала матча и соперник России в полуфинале МЧМ-2020На чемпионате мира по хоккею среди молодежных команд в Чехии завершились все четвертьфинальной стадии.Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»36-летний Ковальчук заработает 700 тысяч долларов в НХЛ и 70 тысяч - в АХЛ. Стороны договорились о двухстороннем соглашении, которое будет действовать один год.Российский нападающий Кузнецов помог «Вашингтону» одержать победу над «Каролиной»Команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Каролину» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Тур де Ски. Юрий Бородавко: Клебо сумел победить за счет мощного финишаТренер сборной России Юрий Бородавко подвел итог мужского масс-старта на этапе Тур де Ски в Валь-ди-Фьемме (Италия). Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо.Конор готов заменить Хабиба или Фергюсона в случае необходимостиБывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Конор Макгрегор готов выступить в главном бою на турнире UFC 249. Об этом сообщает BJPenn.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВаленсия— : —ЭйбарНачало в 07:00Чемпионат ИспанииХетафе— : —РеалНачало в 10:00Чемпионат ИспанииАтлетико— : —ЛевантеНачало в 12:30Еще 1Кубок Англии1/32 ФиналаБирмингем— : —БлэкбернНачало в 07:31Кубок Англии1/32 ФиналаБернли— : —Питерборо ЮнайтедНачало в 07:31Еще 18Кубок Франции1/32 ФиналаФабрег— : —ПарижНачало в 07:00Кубок Франции1/32 ФиналаАвирон Байонне— : —НантНачало в 07:00Еще 15Чемпионат ПортугалииАвеш— : —Санта-КлараНачало в 10:30Еще 3Весь футболреклама«Йокерит» – СКА: прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 19/20«Йокерит» Возможно, финны и не могут сравниться с «Торпедо» в плане зрелищности и результативности матчей, но точно где-то недалеко от нижегородцев. Зато результаты у «джокеров» не в пример лучше.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир