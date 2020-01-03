«Йокерит» – СКА: прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 19/20

«Йокерит» Возможно, финны и не могут сравниться с «Торпедо» в плане зрелищности и результативности матчей, но точно где-то недалеко от нижегородцев. Зато результаты у «джокеров» не в пример лучше.