Контракт Ковальчука с «Монреалем». Условия договора

Как уже сообщал «СЭ», нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем» до конца нынешнего сезона. Его зарплата составит 700 тысяч долларов. Соглашение носит двусторонний характер.