Джервонта Дэвис оштрафован за опоздание и «перевес»

Как сообщает ESPN, несмотря на то, что экс-чемпион мира в первом легком весе Джервонта Дэвис сумел на втором взвешивании уложиться в рамки легкого веса и сможет претендовать на вакантный титул регулярного чемпиона WBA в этом весе в поединке против Юриоркиса Гамбоа, Спортивная комиссия штата Джорджия, где состоится этот поединок, не стала дожидаться второго взвешивания и оштрафовала Дэвиса за опоздание на официальную процедуру взвешивания почти на два часа и за то, что он не смог уложиться в рамки легкого веса, показава на весах 136,2 фунта (61,8 кг).