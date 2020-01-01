Бетербиев может отказаться от боя в Китае и потерять пояс IBF

По итогам переговоров между командами чемпиона мира IBF и WBC в полутяжелом весе россиянина Артура Бетербиева и обязательного претендента китайца Фаньлуна Мэна поединок соперников, вероятнее всего, пройдет в Китае.