НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемРикарду Перейра и Варди помогут «Лестеру» в матче с «Ньюкаслом»«Они унизили наших старших братьев». Российская молодежка хочет мстить на старте плей-офф МЧМЛыжные гонки. Юрий Бородавко: Большунов и Устюгов показали достойный результат, придираться не к чемуАлина Загитова с сестрой Сабиной станцевали «Макарену»Шайба Радулова помогла «Далласу» выиграть у «Нэшвилла» в Зимней классикеРикарду Перейра и Варди помогут «Лестеру» в матче с «Ньюкаслом»Перед первым матчем в 2020 году «Лестер» получит усиление в лице Рикарду Перейры и Джейми Варди.реклама1/4 финала МЧМ-2020 по хоккею Россия - Швейцария: анонсСегодня, 2 января, в 1/4 финала МЧМ-2020 молодежная сборная России сразится с командой Швейцарии за путевку в полуфинал. Поединок начнется в 14.30 по московскому времени.Большунов рассказал, как Клебо проигнорировал его приглашение на праздничный тортЛидер общего зачёта многодневки «Тур де Ски» Александр Большунов рассказал, как приглашал норвежца Йоханнеса Клебо к себе в отель.Два игрока ЦСКА, а также по одному из «Рубина» и «Краснодара» попали в Топ-50 молодых игроков по версии УЕФАУЕФА опубликовал список из 50 молодых футболистов, которые могут стать будущим европейского футбола.Глава UFC: «Фанаты не находят себе места, они просто сходят с ума в ожидании боя Нурмагомедова и Фергюсона»Президент UFC Дана Уайт рассказал о подготовке к бою между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, отметив огромную значимость предстоящего события для поклонников единоборств.«Арсенал» разгромил «Манчестер Юнайтед»В матче 21-го тура Английской Премьер-лиги «Арсенал» разгромил «Манчестер Юнайтед». Хозяева поля забили два мяча в ворота противника, в игре отличились Пепе (8-я минута) и Папастатопулос (42-я минута).ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 15:00Чемпионшип АнглииДерби Каунти— : —БарнслиНачало в 14:45Чемпионшип АнглииСуонси— : —ЧарльтонНачало в 14:45Весь футболрекламаБетербиев может отказаться от боя в Китае и потерять пояс IBFПо итогам переговоров между командами чемпиона мира IBF и WBC в полутяжелом весе россиянина Артура Бетербиева и обязательного претендента китайца Фаньлуна Мэна поединок соперников, вероятнее всего, пройдет в Китае.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:51:49Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир «Рубин» подписал контракт с СамошниковымЗащитник Илья Самошников перешел в казанский футбольный клуб "Рубин", сообщается на официальном сайте команды. Срок контракта с 22-летним футболистом не уточняется.рекламаАфриканский легкоатлет проиграл забег, празднуя победу перед финишемЛегкоатлет из Уганды Якоб Киплимо проиграл забег, начав праздновать победу у самой финишной черты, сообщает портал Yahoo Sports.