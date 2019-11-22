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Записи матчейЛос-Анджелес — Сан-Хосе. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Айлендерс. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Даллас — Вегас. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Нэшвилл — Сент-Луис. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Питтсбург — Калгари. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Баффало. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Филадельфия — Ванкувер. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Миннесота. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Коламбус — Оттава. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:51:40Аризона — Эдмонтон. 25.11.2019 Яндекс.Эфир 02:33:55Детройт — Каролина. 25.11.2019 Яндекс.Эфир 02:38:15Флорида — Баффало. 25.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:10Сан-Хосе — Нью-Йорк Айлендерс. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:37:40Вегас — Эдмонтон. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:40:18Сент-Луис — Нэшвилл. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 03:02:26Даллас — Чикаго. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:54:15Виннипег — Коламбус. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:44:31Тампа-Бэй — Анахайм. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:40:04Нью-Джерси — Детройт. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:51:37Монреаль — Нью-Йорк Рейнджерс. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:52:18Колорадо — Торонто. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:45Каролина — Флорида. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:54:39Бостон — Миннесота. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:43:58Лос-Анджелес — Аризона. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:52:08Филадельфия — Калгари. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:57:24Вашингтон — Ванкувер. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:33Оттава — Нью-Йорк Рейнджерс. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:44:45Питтсбург — Нью-Джерси. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:45:59Лос-Анджелес - Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:46:39Вегас - Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:33:55Аризона — Торонто. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:41:07Даллас — Виннипег. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:22Чикаго — Тампа-Бэй. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:01Сент-Луис — Калгари. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:42:37Миннесота — Колорадо. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:45:15Нэшвилл — Ванкувер. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:57:54Нью-Йорк Айлендерс — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:42:11Флорида — Анахайм Яндекс.Эфир 02:36:49Бостон — Баффало. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:39:12Каролина — Филадельфия. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:34:24Коламбус — Детройт. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:47:57Нью-Йорк Рейнджерс – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:53:22Монреаль – Оттава Яндекс.Эфир 02:41:23Сан-Хосе – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:39:32Вегас – Торонто Яндекс.Эфир 02:31:24Калгари – Колорадо Яндекс.Эфир 02:43:26Даллас – Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:13Чикаго – Каролина Яндекс.Эфир 02:35:24Нэшвилл – Виннипег Яндекс.Эфир 02:46:00Сент-Луис – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:41:43Детройт – Оттава Яндекс.Эфир 02:37:10Нью-Джерси – Бостон Яндекс.Эфир 02:49:54Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:37:54Баффало – Миннесота Яндекс.Эфир 02:36:15Флорида – Филадельфия Яндекс.Эфир 02:34:42Коламбус – Монреаль Яндекс.Эфир «Краснодар» победил «Арсенал», Влашич помог ЦСКА обыграть «Крылья Советов»«Краснодар» не знал побед в чемпионате России с 6 октября, но сегодня неудачная серия подошла к концу. «Быки» взяли верх над тульским «Арсеналом».реклама