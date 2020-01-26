НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Зенит» проиграл «Ред Булл Зальцбург» в необычном товарищеском матчеПападакис, проигравшая российской паре на ЧЕ, попыталась встать на пьедестале на первое место: видеоЛыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мираКертис Блэйдс: «Дрался в стойке, потому что Цыгано меня вынудил»Дэнни Гарсия против Ивана Редкача. Бой за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC«Зенит» проиграл «Ред Булл Зальцбург» в необычном товарищеском матчеПитерский «Зенит» уступил команде «Ред Булл Зальцбург» 25 января в товарищеском матче на сборах.рекламаАнтирекорд сборной России – 26 гонок подряд без медалей на Кубке мираСборная России по биатлону установила антирекорд, не попав в призы в 26 гонках подряд. Серия началась 15 декабря на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы в АвстрииНаши фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы, передает ОТР. Соревнования проходили в Австрии в Граце. В женском одиночном катании «золото» завоевала Алёна Косторная.Источник: Комличенко прибыл в Новогорск для подписания контракта с «Динамо»Форвард чешской «Млады Болеслав» Николай Комличенко прибыл на тренировочную базу в Новогорск, чтобы подписать контракт с московским «Динамо».27-летний чемпион мира по Dota 2 завершил карьеру. Он успел заработать 6,4 миллиона долларов призовыхКиберспортивная организация OG объявила о том, что игрок состава по Dota 2 Ессе JerAx Вайникка завершил профессиональную карьеру. «Я устал от постоянных соревнований, от желания стать лучше и победить.«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» в 1/16 финала Кубка АнглииВстреча прошла на стадионе Этихад и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голами отметились Илкай Гюндоган (8-я минута), Бернарду Силва (19) и Габриэл Жезус (72, 75).ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииХетафе0 : 0БетисПерерывЧемпионат ИспанииАтлетико0 : 0ЛеганесЗавершёнЧемпионат ИспанииСельта0 : 0ЭйбарЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииВердер0 : 0ХоффенхаймИдёт 2-й таймЧемпионат ГерманииБайер— : —Фортуна ДюссельдорфНачало в 12:00Чемпионат ИталииПарма2 : 0УдинезеИдёт 2-й таймЧемпионат ИталииСампдория0 : 0СассуолоИдёт 2-й таймЕще 4Чемпионат ФранцииЛион3 : 0ТулузаИдёт 2-й таймЕще 2Весь футболрекламаПереизбрание президента РПЛ проходило по калининградскому сценарию, но что-то пошло не такСкандал с переизбранием президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина на новый пятилетний срок, напомнил события, которые произошли два года назад в Калининграде с переизбранием президента Калининградской областной общественной организации «Федерация футбола».Лучший снайпер в истории НХЛ пожелал Овечкину побить его рекордGlobal Look Press Легенда хоккея, лучший снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки прокомментировал успехи капитана "Вашингтон Кэпиталз" россиянина Александра Овечкина в нынешнем сезоне.реклама