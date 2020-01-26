НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Рекомендуем
реклама

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы в Австрии

Наши фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы, передает ОТР. Соревнования проходили в Австрии в Граце. В женском одиночном катании «золото» завоевала Алёна Косторная.

27-летний чемпион мира по Dota 2 завершил карьеру. Он успел заработать 6,4 миллиона долларов призовых

Киберспортивная организация OG объявила о том, что игрок состава по Dota 2 Ессе JerAx Вайникка завершил профессиональную карьеру. «Я устал от постоянных соревнований, от желания стать лучше и победить.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Испании
Хетафе
0 : 0
Бетис
Перерыв
Чемпионат Испании
Атлетико
0 : 0
Леганес
Завершён
Чемпионат Испании
Сельта
0 : 0
Эйбар
Завершён
Еще 2
Чемпионат Германии
Вердер
0 : 0
Хоффенхайм
Идёт 2-й тайм
Чемпионат Германии
Байер
 : 
Фортуна Дюссельдорф
Начало в 12:00
Чемпионат Италии
Парма
2 : 0
Удинезе
Идёт 2-й тайм
Чемпионат Италии
Сампдория
0 : 0
Сассуоло
Идёт 2-й тайм
Еще 4
Чемпионат Франции
Лион
3 : 0
Тулуза
Идёт 2-й тайм
Еще 2
Весь футбол
реклама

Переизбрание президента РПЛ проходило по калининградскому сценарию, но что-то пошло не так

Скандал с переизбранием президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина на новый пятилетний срок, напомнил события, которые произошли два года назад в Калининграде с переизбранием президента Калининградской областной общественной организации «Федерация футбола».
реклама