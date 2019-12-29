НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«МЮ» отказался от трансфера Холанда из-за требований агента РайолыИгорь Ларионов — о скандале с капитаном канадцев: «Это урок для всех»Сборная Казахстана забросила чемпионам мира и отыгралась в пятый раз на МЧМ-2020. ВидеоМедведева отсутствует в протоколе произвольной программы чемпионата РоссииНепряева возглавила общий зачёт «Тур де Ски»«МЮ» отказался от трансфера Холанда из-за требований агента РайолыСтала известна причина, почему форвард Эрлинг Холанд не перешел в «Манчестер Юнайтед». Сегодня дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере футболиста из «Зальцбурга».рекламаРоссийские хоккеисты уступили США на молодежном чемпионате мира в ЧехииМолодежная сборная России по хоккею уступила команде США со счетом 1:3 в матче группового этапа чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. 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Гол Садио Мане с передачи Адама Лалланы и VAR, зафиксировавший миллиметровый офсайд у игрока «Вулверхэмптона» в концовке первого тайма, помогли «Ливерпулю» пополнить копилку очередными тремя очками в 20-м туре английской Премьер-лиги.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир В ВФЛА пообещали дать ответ на открытое письмо Ласицкене, Сидоровой и ШубенковаВо Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) прокомментировали открытое письмо в адрес организации от известных спортсменов Марии Ласицкене, Анжелики Сидоровой и Сергея Шубенкова.рекламаКелли Пике отписалась от Квята в «Инстаграме» и удалила почти все фото с нимКелли Пике, девушка пилота «Торо Россо» Даниила Квята, отписалась от россиянина в социальной сети «Инстаграм». 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