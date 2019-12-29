Украинский форвард «Гента»: Не перешел бы в «Зенит» и за 5 млн евро в год

Форвард «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук, рассказывая об отношении к деньгам, подчеркнул, что они не имеют для него первостепенного значения.