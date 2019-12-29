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Где смотреть матч онлайнВ воскресенье, 29 декабря, в матче 20-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» примет «Шеффилд Юнайтед».Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски» в ЛенцерхайдеРоссийский лыжник Сергей Устюгов победил в масс-старте на 15 км свободным стилем в швейцарском Ленцерхайде в рамках лыжной многодневки "Тур де Ски", объединяющей три этапа Кубка мира.Анисимов и Гусев забросили шайбы в матче НХЛ «Оттава» - «Нью-Джерси»Форвард "Оттавы Сенаторз" Артем Анисимов и нападающий "Нью-Джерси Дэвилз" Никита Гусев забросили свои седьмые шайбы в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииАрсенал1 : 2ЧелсиЗавершёнЧемпионат АнглииЛиверпуль1 : 0ВулверхэмптонЗавершёнЧемпионат АнглииМанчестер Сити2 : 0Шеффилд ЮнайтедЗавершёнЧемпионат ТурцииСивасспор1 : 0ГезтепеЗавершёнЧемпионат ТурцииАланьяспор2 : 1КоньяспорЗавершёнЕще 2Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун2 : 1БлэкбернЗавершёнЧемпионшип АнглииКуинз Парк Рейнджерс1 : 2Халл СитиЗавершёнЕще 9Первая лига АнглииГиллингем1 : 0РочдейлЗавершёнЕще 10Весь футболрекламаВФЛА ответит на письмо Ласицкене, Сидоровой и Шубенкова 30 декабряВсероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) 30 декабря отправит ответ на открытое письмо прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой и бегуна Сергея Шубенкова.НХЛ. 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Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Джеймс признан спортсменом десятилетия по версии APИздание Associated Press признало форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса лучшим спортсменом десятилетия.рекламаОвечкин стал лучшим бомбардиром НХЛ по результатам десятилетияРоссийский спортсмен, нападающий американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оказался лучшим бомбардиром Национальной хоккейной лиги за последнее десятилетие.