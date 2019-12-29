Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски» в Ленцерхайде

Российский лыжник Сергей Устюгов победил в масс-старте на 15 км свободным стилем в швейцарском Ленцерхайде в рамках лыжной многодневки "Тур де Ски", объединяющей три этапа Кубка мира.