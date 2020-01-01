Аспиликуэта забил в 100-й игре в качестве капитана «Челси»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта открыл счет в матче 21-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:0, первый тайм). 30-летний испанец забил первый гол в сезоне в Премьер-лиге и седьмой за восемь сезонов в Англии.