Стали известны все четвертьфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею

Определились все участники четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии и продлится до 5 января. В плей-офф вышли по четыре участника обеих групп.