НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемЧетыре очка Панарина не помогли «Рейнджерс» одолеть «Эдмонтон»Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнятьРоссийские лыжники заняли весь пьедестал на этапе «Тур де Ски»Хоккеисты сборной России расценили поступок капитана Канады как неуважение к странеWADA обновило список запрещенных веществЧетыре очка Панарина не помогли «Рейнджерс» одолеть «Эдмонтон»"Эдмонтон Ойлерз" победил "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 7:5 в пользу "Эдмонтона".рекламаОбъявлен соперник России в четвертьфинале МЧМ по хоккеюСборная России по хоккею сразится в четвертьфинальном матче молодежного чемпионатa мирa со сборной Швейцарии, сообщает ТАСС.Ядерная развязка женской гонки: Йохауг и Остберг отделили 0,7 секундыНаталья Непряева – шестая.Исаев и Раджабов прошли взвешивание на PFL, могут заработать по $1 миллионуНепобежденный боец из России Али Исаев успешно прошел взвешивание перед турниром PFL, который состоится 31 декабря в Нью-Йорке.«Табу? „Спартак“ — сразу нет». Василий Березуцкий рассказал о планах на тренерское будущееБывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал о своих планах на тренерское будущее. — В Казань к Слуцкому не поедем.Алина Загитова выложила видео танцев с сестрой под новогодней елкой17-летняя российская фигуристка Алина Загитова встретила новогодние праздники у себя дома в Москве вместе со своей семьей.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБернли— : —Астон ВиллаНачало в 07:30Чемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион— : —ЧелсиНачало в 07:30Чемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед— : —ЛестерНачало в 10:00Чемпионат АнглииУотфорд— : —ВулверхэмптонНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииМиллуолл— : —Лутон ТаунНачало в 07:45Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —Сток СитиНачало в 10:00Еще 8Первая лига АнглииРотерем Юнайтед— : —БлэкпулНачало в 10:00Первая лига АнглииТранмир Роверс— : —Ковентри СитиНачало в 10:00Еще 9Весь футболрекламаМагомед Исмаилов против Александра ЕмельяненкоПоединок пройдёт в тяжёлом весе, поэтому Маге Исмаилову, который на данный момент выступает в средней весовой категории, придётся набрать недостающую массу.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Глава UFC рассказал о «сумасшедших» гонорарах НурмагомедоваПрезидент UFC Дана Уайт во время интервью рассказал о «сумасшедших гонорарах» Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.рекламаThe Daily Mail, Великобритания: «„Брайтон“ надеется подписать в январе Федора Чалова»«Брайтон», согласно последним сообщениям, желает приобрести в зимнее трансферное окно страйкера московского ЦСКА Федора Чалова, - сообщает британский таблоид The Daily Mail.