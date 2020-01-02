Сербский экс-игрок ЦСКА рассказал о своем отношении к Путину

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич рассказал о том, как в России относятся к президенту страны Владимиру Путину, а также о том, как к нему относится он сам, передает zurnal.rs.