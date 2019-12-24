Моуринью вернул Англии настоящего Деле Алли. Еще один магический гол полузащитника «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» Жозе Моуринью пока хорош. В матчах со средненькими командами. А вот против топов игры проваливает — поражения из разряда «по делу» от «МЮ», «Баварии» и «Челси».