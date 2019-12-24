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Биатлон. Алексей Слепов – победитель спринта на «Ижевской винтовке»

Петербургский биатлонист Алексей Слепов стал победителем спринта на традиционном турнире "Ижевская винтовка", 33-летний спортсмен преодолел дистанцию гонки в десять километров без промахов за 25 минут 38 секунд.

Моуринью вернул Англии настоящего Деле Алли. Еще один магический гол полузащитника «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» Жозе Моуринью пока хорош. В матчах со средненькими командами. А вот против топов игры проваливает — поражения из разряда «по делу» от «МЮ», «Баварии» и «Челси».

Фигуристке Медведевой заменили коньки перед стартом на чемпионате России

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что двукратной чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой пришлось заменить коньки перед выступлением в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.
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Весь футбол
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Станислав Поздняков: «ОКР сделает все, чтобы наши спортсмены выступили на ОИ-2020 под цветами российского триколора»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация выступает против ограничений в отношении чистых российских спортсменов.

НХЛ. Записи матчей

Нью-Йорк Рейнджерс – Колорадо
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Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш
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Каролина – Тампа-Бэй
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Вашингтон – Сан-Хосе
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Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс
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Бостон – Эдмонтон
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Каролина – Вашингтон
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Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс
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Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020
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Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс
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02:36:10
Ванкувер — Эдмонтон
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02:47:15
Вегас — Колорадо
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02:34:46
Лос-Анджелес — Сент-Луис
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02:39:31
Чикаго — Нью-Джерси
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02:44:33
Виннипег — Монреаль
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02:37:31
Нэшвилл — Аризона
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02:39:15
Оттава — Баффало
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02:38:32
Тампа-Бэй — Флорида
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02:44:11
Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс
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02:47:35
Бостон — Вашингтон
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02:33:37
Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019
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02:35:12
Миннесота — Калгари
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02:42:33
Торонто — Каролина
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«Большие вещи начинаются с маленьких шагов». Жена Шумахера обратилась к болельщикам перед годовщиной аварии мужа

Жена семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Коринна Шумахер опубликовала обращение к болельщикам в преддверии 6-летней годовщины трагической аварии мужа.
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Овечкин подарил Трампу на рождественском ужине свой игровой свитер

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин посетил рождественский ужин президента США Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
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